Илон Маск заработал за год в 2,5 млн раза больше, чем среднестатистический сотрудник Tesla

Его вознаграждение оказалось примерно в 14 раз больше совокупной компенсации всех остальных CEO из этого списка

Крупнейший национальный профсоюзный центр в США AFL-CIO представил ежегодный отчет о вознаграждениях руководителей крупнейших компаний, и основное внимание привлек Илон Маск. Совокупная компенсация главы Tesla за 2025 год достигла $158,359 млрд. Это примерно в 2,52 млн раз больше медианной годовой компенсации сотрудников компании.

Tesla выплатила сотрудникам годовую зарплату в среднем по $62 786. В расчетах учитывались 135 600 штатных, временных и неполных сотрудников компании и ее подразделений.

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AFL-CIO отмечает, что сумма превысила годовую выручку Tesla от продажи продукции, более чем в 40 раз превысила чистую прибыль компании за 2025 год и оказалась выше ВВП большинства стран мира.

При этом в отчете Маск также выделяется на фоне руководителей компаний из индекса S&P 500: его вознаграждение оказалось примерно в 14 раз больше совокупной компенсации всех остальных CEO из этого списка.