Blue Origin построит вторую стартовую площадку для увеличенной версии New Glenn

Blue Origin расширит стартовый комплекс LC-36 на мысе Канаверал во Флориде и построит вторую площадку — LC-36B. Она предназначена для более крупной версии ракеты New Glenn 9×4. Компания объявила об этом 12 августа, но не назвала сроки строительства площадки и начала полётов новой ракеты.

Помимо самого стартового стола проект включает вертикальный монтажный комплекс для ракеты и объект подготовки полезной нагрузки. В октябре 2025 года Космические силы США уже выделили Blue Origin $78,2 млн на последний объект.

Существующая площадка LC-36A сейчас восстанавливается после взрыва New Glenn 28 мая во время огневого испытания. Именно с неё Blue Origin планирует возобновить запуски нынешней версии ракеты New Glenn 7×2, глава компании Дэйв Лимп 12 августа заявил, что повторный полёт в 2026 году остаётся главным приоритетом. New Glenn 7×2 оснащена 7 двигателями BE-4 на первой ступени и 2 двигателями BE-3U на второй. У будущей New Glenn 9×4 их будет соответственно 9 и 4.

Источник: Blue Origin

Восстановление LC-36A одновременно предусматривает изменение схемы подготовки ракеты. Blue Origin переходит к гибридной горизонтально-вертикальной концепции: первую ступень будут доставлять на площадку горизонтально и затем поднимать в вертикальное положение, тогда как вторую ступень и головной обтекатель с полезной нагрузкой будут доставляться отдельно уже вертикально и устанавливать на первую ступень краном. Такой подход компания отрабатывает на другой площадке мыса Канаверал — LC-11.

На минувшей неделе Blue Origin проводила там испытания с макетом верхней ступени New Glenn и головного обтекателя. Компания отрабатывала вертикальную установку и стыковку элементов, собирала данные о воздействии ветра и проверяла новые механизмы, направляющие конструкции при монтаже. Эти испытания должны подготовить команду к восстановлению запусков с LC-36A, тогда как новая площадка LC-36B станет отдельной инфраструктурой для более мощной версии New Glenn.