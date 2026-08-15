Космодром Wallops готовится к космическому буму: число запусков может вырасти в 2,6 раза за 5 лет

NASA прогнозирует рост с 17 запусков в 2025 году до 44 в 2030-м, Firefly Aerospace и Rocket Lab уже готовят новые ракеты

Космодром NASA Wallops Flight Facility в Вирджинии готовится к резкому увеличению числа запусков в ближайшие годы. На отраслевом мероприятии 12 августа представители компаний и местных властей заявили о необходимости заранее расширять инфраструктуру.

По прогнозу Управления генерального инспектора NASA, число запусков, включая площадки Управления космодрома Вирджинии, вырастет с 17 в 2025 году до 44 в 2030-м. В отрасли рассчитывают, что в перспективе запуски смогут проходить примерно раз в неделю.

Основной рост обеспечат Firefly Aerospace и Rocket Lab. Firefly планирует с 2027 года запускать с Wallops лёгкую ракету Alpha и ракету среднего класса Eclipse. На площадке также проводятся суборбитальные испытания, включая запуски гиперзвуковой программы MACH-TB 2.0 компании Kratos Defense and Security и HASTE — суборбитального варианта лёгкой ракеты Electron компании Rocket Lab. Firefly и Rocket Lab выбрали Wallops в том числе из-за перегруженности космодрома на мысе Канаверал.

Фото: Virginia Spaceport Authority

Увеличение темпа запусков потребует расширения не только стартовых площадок и систем управления полётами. Директор Wallops Дэвид Пирс сообщил, что NASA уже проводит с Rocket Lab мероприятия повышения эффективности процессов, которые позволили в 2 раза снизить стоимость поддержки запусков этой компании.

Дополнительная проблема связана с плотностью размещения стартовых площадок: между некоторыми из них всего несколько метров, поэтому для повышения темпа запусков придётся точнее планировать операции.

Нагрузка растёт и за пределами самого космодрома. Представители местных властей назвали узким местом «социальную инфраструктуру»: региону нужны жильё, детские сады, медицинские услуги, гостиницы, рестораны и транспорт. Большая часть сотрудников Wallops живёт в соседнем Мэриленде, поэтому власти обоих штатов также говорят о необходимости улучшать дороги и связи с аэропортами и портами.

После недавней реорганизации NASA операции по запускам на Wallops перешли под управление Космического центра Кеннеди вместо Центра космических полётов имени Годдарда. По словам Пирса, единое руководство должно помочь эффективнее использовать существующие ресурсы и увеличить частоту запусков.