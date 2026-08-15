Болгария запланировала крупный космический и оборонный центр рядом с Софией

На бывшей авиабазе планируют создать комплекс для сборки, испытаний и квалификации спутников и объединить разрозненную космическую отрасль страны

Правительство Болгарии одобрило проект меморандума о взаимопонимании с местным производителем спутников EnduroSat для создания космического и оборонного инновационного центра на авиабазе Доброславци недалеко от Софии.

Основой проекта должен стать комплекс для сборки, испытаний и квалификации спутников. Основатель и генеральный директор EnduroSat Райчо Райчев заявил, что компания рассчитывает превратить Доброславци в один из крупнейших центров космических и оборонных разработок в Европе.

Проект вписывается в планы Болгарии расширить собственную космическую инфраструктуру. В стране нет национального космического агентства, однако премьер-министр Румен Радев 6 августа сообщил о подготовке Национального центра наблюдения, координации и управления с использованием космических данных. По его словам, правительство хочет развивать экономику знаний, высокотехнологичное производство и научно-исследовательские разработки, чтобы Болгария не только потребляла, но и создавала технологии.

Источник: EnduroSat

В проекте заинтересованы и другие болгарские космические компании. В частности, Sfera Technologies разрабатывает интегрированную систему для ускорения доставки данных дистанционного зондирования Земли. Глава компании Здравко Димитров заявил, что болгарская отрасль уже располагает технологиями для работы с низкой, средней и геостационарной орбитами, производством спутников и их сборкой, интеграцией и испытаниями, а также собственными возможностями геостационарной спутниковой связи. При этом отрасль остаётся фрагментированной, поэтому Доброславци должен стать центром, который объединит и поддержит её развитие.

Параллельно расширяются отдельные компании: Sfera Technologies рассчитывает к концу 2026 года поддерживать работу 12 спутников, а в 2027-м планирует расширить наземную инфраструктуру и приобрести собственные наземные станции. Компания ориентируется прежде всего на рынок Евросоюза, но также рассматривает США и Юго-Восточную Азию.

Одним из преимуществ Болгарии Димитров назвал наличие специалистов и образовательной базы, включая сильную программу аэрокосмической инженерии Софийского университета.

Создание центра в Доброславци должно стать частью формирования в Болгарии более цельной космической отрасли — от производства и испытаний спутников до наземных систем и работы с данными. Правительство одновременно продвигает собственный Национальный центр космических данных, а местные компании расширяют производственные и наземные мощности.