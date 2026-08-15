Anthropic ведет переговоры о покупке стартапа Decart за $6 млрд, что станет ее крупнейшей сделкой на сегодняшний день

Anthropic ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа Decart за $6 млрд, сообщает Reuters. Переговоры пока не завершены, обе компании отказались от комментариев. Если соглашение будет заключено, то оно станет крупнейшим приобретением в истории Anthropic.

Главное отличие Decart от многих других ИИ-стартапов заключается в том, что компания не создаёт конкуренции: её технологии направлены на более эффективное использование тех же вычислительных ресурсов, что позволяет снижать затраты на обучение и запуск ИИ-моделей.

Decart основали в 2023 году 3 израильских инженера — Дин Лейтерсдорф (Dean Leitersdorf), Ориан Лейтерсдорф (Orian Leitersdorf) и Моше Шалев (Moshe Shalev). Компания занимается генеративным видео и моделями виртуальных миров: в октябре 2024 года она представила демонстрацию Oasis. Однако основным потенциальным интересом для Anthropic являются технологии оптимизации вычислений, позволяющие получать больше работы от имеющихся чипов и снижать связанные с ними затраты на электричество и вычислительные ресурсы.

Фото: Decart

Оценка Decart быстро выросла: в августе 2025 года стартап оценивался в $3,1 млрд, а после раунда финансирования на $300 млн в мае 2026 года его оценка приблизилась к $4 млрд. Потенциальная покупка за $6 млрд означает примерно 50% премию к последней оценке. Для Anthropic это уже пятая покупка за 2026 год, но предыдущие сделки были значительно меньше. Собственная оценка Anthropic после последнего крупного раунда выросла примерно до $965 млрд, а в начале июня компания конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1 — документ, необходимый для подготовки публичного размещения акций.

Anthropic одновременно расширяет доступ к вычислительным ресурсам: компания заключила многолетнее соглашение с CoreWeave на поставку GPU-мощностей для работы Claude. Decart потенциально решает противоположную часть той же задачи — не только получать больше доступных чипов, но и повышать эффективность их использования.

Интерес к стартапу проявляли также Nvidia, SpaceX и Amazon, что указывает на востребованность технологий оптимизации вычислений сразу у производителей чипов, космической компании и облачного бизнеса. При этом покупка пока остаётся предметом переговоров и не объявлена как состоявшаяся сделка.