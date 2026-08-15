Twitch разрешила отключать обучение ИИ на контенте пользователей

В настройках появилась опция, которая запрещает использовать трансляции, записи, клипы, чаты и материалы каналов для будущего обучения генеративных моделей Amazon

Twitch добавила настройку, позволяющую пользователям запретить использование содержимого их каналов для будущего обучения генеративных моделей Amazon. При отключении опции "Training for Generative AI" для обучения не будут использоваться трансляции, VOD-записи (сохранённые видеотрансляции), клипы, сообщения в чатах, фотографии и текст на канале.

Речь идёт именно о будущих моделях Amazon, предназначенных для генерации или синтеза текста, аудио, изображений или видео. Отключение обучения генеративного ИИ не распространяется на другие функции Twitch с использованием ИИ.

По-прежнему смогут работать инструменты субтитров и безопасности, а также функции, связанные с продвижением и монетизацией стримеров, рекомендациями для зрителей и модерацией сообщества. Так, Twitch отдельно упоминает AutoMod и помощь с рекламными кампаниями в реальном времени. Если пользователь участвует в чате на чужой трансляции, то возможность использования этих сообщений для обучения определяется настройками владельца соответствующего канала.

Источник: Twitch

Настройка находится в разделе Security and Privacy. В опубликованном Twitch описании прямо указано, что отключение опции не запрещает Twitch и Amazon использовать контент канала для других целей, перечисленных в политике конфиденциальности, включая функции Twitch с поддержкой ИИ. При этом неизвестно, является ли разрешение на обучение ИИ включённым по умолчанию: при проверке настройки она была активирована, однако Amazon не ответила на запрос о стандартном состоянии переключателя.

Изменение не означает полного отказа Twitch или Amazon от использования пользовательского контента в ИИ-функциях платформы. Пользователь может запретить конкретный вид использования контента — обучение моделей, генерирующих текст, звук, изображения или видео, — сохранив остальные ИИ-инструменты Twitch.