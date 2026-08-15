Приложения Ozon удалили из Google Play: компания заявила, что не нарушала правила
Приложения Ozon, Ozon fresh и Ozon travel пропали из магазина Google, но пользователям Android предложили альтернативные способы установки
Приложения Ozon, Ozon fresh и Ozon travel стали недоступны в Google Play. В пресс-службе Ozon заявили, что компания не нарушала правил магазина приложений, а сами сервисы не находятся под санкциями.
После удаления приложения больше нельзя найти через поиск Google Play. При этом пользователи Android по-прежнему могут установить их из альтернативных магазинов приложений — RuStore, AppGallery и Galaxy Store.
В Ozon подчеркнули, что маркетплейс, а также сервисы Ozon fresh, Ozon travel и Ozon select не включены в санкционные списки. Причины исчезновения приложений из Google Play компания не уточнила.
Приложения Ozon, Ozon fresh и Ozon travel недоступны в Google Play. <…> Ozon не нарушал правил Google Play, также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon travel, Ozon селект не находятся под санкциями.
Ранее из магазина удалили приложение Ozon Банка.
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