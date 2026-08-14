Южнокорейский завод Hyundai Electric подключил роботов к единой платформе: 82 600 м2 площади, 50 000 типов оборудования и полный цикл от приёмки до отгрузки

11 августа CJ OliveNetworks ввела в промышленную эксплуатацию систему управления складом нового поколения в распределительном кампусе HD Hyundai Electric в Чхонджу.

Кампус площадью 82 600 квадратных метров начал работу в декабре 2025 года, объединив производство, проектирование и логистику, ранее разнесённые по трём площадкам в Ансоне, Ульсане и Пусане. Предприятие выпускает более 50 000 типов распределительного оборудования — воздушные и вакуумные выключатели, литые автоматические выключатели.

Фото: CJ OliveNetworks

WMS связывает ERP-систему предприятия, производственную исполнительную систему MES, систему управления складом WCS, логистическое автоматическое оборудование и внешние партнёрские платформы в единый контур реального времени. Развёрнута интегрированная панель мониторинга и система управления WAVE. К платформе подключены автономные мобильные роботы (AMR), автоматические роботы для обработки коробов (ACR) и логистические шаттлы. Единая среда охватывает приёмку материалов, депаллетизацию, подачу на производственные линии и отгрузку готовой продукции.

CJ OliveNetworks заявляет, что накопленные данные будут использованы для внедрения ИИ-функций управления логистикой, но сроки, модели и метрики не раскрываются. Проект рассматривается как типовой для возможного тиражирования на зарубежных предприятиях HD Hyundai Electric. Архитектура проекта иллюстрирует стандартную последовательность для индустриальных ИИ-внедрений: сначала стандартизация идентификаторов, интерфейсов и событийных потоков между ERP, MES, WCS и робототехникой, затем — аналитика и машинное обучение.