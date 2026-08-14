Сервисы Яндекса и голосовой помощник: внедорожники Haval H9 получают обновление

Владельцы Haval H9 2024 и 2025 модельных годов смогут установить дополнительные цифровые сервисы, которые ранее появились у версии 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Great Wall Motor.

Дооснащение проводят официальные дилеры Haval Pro по предварительной записи. Стоимость услуги составляет 35 тысяч рублей.

Для Haval H9 2024 года после установки станет доступен голосовой ассистент разработки GWM. Он распознает около 800 команд и позволяет управлять климатом, окнами, мультимедиа, навигацией и телефонными вызовами. Система также определяет источник голосовой команды в салоне.

В мультимедийную систему можно добавить сервисы «Яндекс Авто», включая «Яндекс Карты», «Яндекс Музыку» и «Яндекс Книги». После входа через «Яндекс ID» синхронизируются сохраненные адреса, плейлисты и библиотека аудиокниг. Навигация учитывает дорожную обстановку и может выводиться на приборную панель.

Еще одним нововведением станет дистанционное обновление программного обеспечения. Загрузку новых версий можно выполнять через мобильную сеть телематической системы или Wi-Fi, без обращения в дилерский центр.