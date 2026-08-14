Выпущен первый смартфон Dreame Aurora

Первая серийная модель флагманского смартфона Aurora, созданного компанией Dreame, уже передана заказчику.

Речь идет о специальной коллекционной версии, которая стоит около 30 000 долларов. На задней панели смартфона размещена подпись основателя Dreame Юй Хао, а в комплект входит сертификат с уникальным идентификационным номером. Корпус украшен элементами из золота 999 пробы, а также инкрустирован редкими драгоценными камнями.

Стоимость стандартных версий различных смартфонов Aurora будет даже выше аналогичных версий iPhone 17, о чем предупредили разработчики. Публичный запуск смартфонов Aurora намечен на четвертый квартал 2026 года.

В феврале 2026 года китайский инсайдер Digital Chat Station показал первые изображения люксовых моделей Phoenix и Golden Dragon — со спинками из чистого золота, натуральными драгоценными камнями и ручной инкрустацией.

В марте, на выставке AWE 2026, были объявлены ценовые ориентиры: стартовая цена флагманской версии — от 1000 долларов, тогда как цены на отдельные высококлассные варианты могут достигать 15 000 долларов в зависимости от массы использованного золота. Параллельно инсайдеры раскрыли технические детали флагмана: 1-дюймовый фотосенсор и съёмный модуль камеры с собственными SoC, аккумулятором и модулем связи.

В мае стало известно, что Dreame рассчитывает продать более 100 000 устройств в первой волне при одновременном глобальном запуске, запланированном на четвёртый квартал 2026 года. Линейка включает три версии: обычную флагманскую, флагманскую с модульной фотосистемой и высококлассную кастомизированную серию.