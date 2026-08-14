Toyota Land Cruiser больше не нужен. Новейший российский рамный внедорожник Sollers S9 встанет на конвейер уже в сентябре 2026

Новый рамный внедорожник Sollers S9 с полным приводом поступит в продажу в России в четвертом квартале 2026 года. Серийный выпуск модели планируется запустить в сентябре на заводе Sollers в Ульяновске.

Sollers S9 — это аналог Toyota Land Cruiser 300 и других подобных внедорожников. Покупателям предложат версии с пяти- и семиместным салоном. На старте автомобиль получит 2-литровый дизель мощностью 163 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже гамму пополнит бензиновая версия с двигателем мощностью 224 л.с. Система полного привода будет выполнена по схеме Part-Time.

В салоне предусмотрен центральный тоннель с компактным селектором АКП, переключателем режимов полного привода и подстаканниками. За мультимедийные функции отвечает вертикально ориентированный сенсорный дисплей диагональю 10,4 дюйма.

Во время испытаний Sollers S9 получил оцинкованный кузов из российского металла и зимний пакет оборудования. Автомобиль подтвердил возможность эксплуатации в российских климатических условиях. Уже с начала производства модель будет комплектоваться рядом отечественных компонентов.