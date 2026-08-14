Компьютеры Mac теперь будут выпускать в США: в Хьюстоне запущен новый завод

Глава Apple Тим Кук принял участие в открытии нового производственного объекта компании в Хьюстоне, штат Техас. Предприятие получило название «Центр передового производства» (AMC). По словам Кука, менее чем за девять месяцев Apple вложила в проект сотни миллионов долларов, завершила строительство и уже начала поставки первых серверов для задач искусственного интеллекта.

Площадь центра составляет около 1858 кв. м. Специалисты Apple будут работать с компаниями и предпринимателями, помогая им внедрять современные технологии интеллектуального производства. На предприятии уже ведется сборка серверов Apple для собственных ИИ-систем.

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Позже в этом году завод должен приступить к выпуску настольных компьютеров Mac mini. Apple таким образом расширяет производство компьютеров Mac непосредственно в США, одновременно увеличивая долю внутреннего производства в цепочке поставок.

Новый центр стал продолжением программы Apple Manufacturing Academy, запущенной в Детройте в августе 2025 года. За это время ее специалисты помогли почти 1000 американских компаний внедрить технологии автоматизации, искусственного интеллекта и интеллектуального контроля качества.