В РФ хотят построить ещё четыре плавучих АЭС

В России планируют построить четыре новые плавучие атомные электростанции, сообщил директор по развитию Северного морского пути и Арктики госкорпорации «Росатом» Азамат Хочуев. Он упомянул об этом во время пленарного заседания на форуме «Арктика - Регионы».

ПАТЭС «Академик Ломоносов». Фото: госкорпорация «Росатом»

По словам Хочуева, огромные просторы Арктики требуют эффективного энергоснабжения, и это становится барьером для создания новых производств и освоения месторождений. Но есть решение, которое уже апробировано — это плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС).

ПАТЭС можно пришвартовать куда угодно и протянуть линии электропередачи, что позволит сократить расходы и обеспечить конкурентоспособные тарифы, отметил Хочуев. Так, ПАТЭС «Академик Ломоносов» уже несколько лет работает в Певеке, обеспечивая энергоснабжение города и доказав свою эффективность. В планах — строительство ещё четырех таких станций, добавил представитель Росатома.