Турция отправит собственный аппарат к Луне в начале 2027 года

Турция планирует запустить свой лунный аппарат в первые месяцы 2027 года, сообщил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр (Mehmet Fatih Kacir). По его словам, страна уже завершила все испытания разработанной внутри Турции гибридной двигательной установки, которая будет использоваться в миссии. Министр отметил, что проект должен предоставить Турции технологические возможности, которыми сейчас располагает лишь небольшое число стран.

Анкара одновременно развивает собственную космическую инфраструктуру. В числе уже реализованных проектов Каджыр назвал спутники Türksat 6A, ?MECE, B?LSAT, RASAT и Göktürk-2. Турция также строит экваториальный космодром в Сомали, который в перспективе должен обеспечить запуски собственных спутников и космических аппаратов. Расположение рядом с экватором позволит эффективнее использовать скорость вращения Земли и снизить затраты на выведение аппаратов на орбиту.

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По словам министра, развитие этой инфраструктуры должно привести к возможности самостоятельно создавать ракеты и запускать на них собственные спутники. Турция также формирует национальную космическую экосистему: при Ближневосточном техническом университете (METU) планируется создать «космический технопарк», который объединит компании и научные организации для исследований и разработки новых технологий.

Анкара параллельно готовит международные соглашения по разработке и производству компонентов для будущих космических станций и рассчитывает участвовать в дополнительных пилотируемых научных миссиях. Лунный запуск в начале 2027 года станет частью этой программы, направленной на расширение самостоятельных возможностей страны в космосе.

Важный международный этап для турецкой космической отрасли также состоится 5–9 октября в Анталье, где пройдёт 77-й Международный астронавтический конгресс (IAC). Организаторы ожидают около 10 000 участников из более чем 100 стран.