Через всю Россию без посадки: первый серийный МС-21 добрался Иркутска до Жуковского

Первый серийный импортозамещенный МС-21-310 перелетел с аэродрома Иркутского авиационного завода на подмосковный аэродром ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. Об этом сообщили пресс-службы Ростеха и ОАК. Лайнер преодолел более 4 тыс. км без посадки. Полет продолжался 5 часов 50 минут, максимальная высота достигла 12,1 тыс. м, а скорость — 850 км/ч.

В ОАК подчеркнули:

Этот самолет – первый серийный борт, собранный на Иркутском авиационном заводе.

Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Романом Таскаевым. По его словам, в ходе первого дальнего перелета все бортовые системы работали штатно. После прибытия специалисты Летно-испытательного и доводочного комплекса «Яковлева» проведут детальную проверку машины и оценят работу ее систем.

МС-21-310 оснащен российскими комплектующими, включая бортовое оборудование, системы управления и механизацию крыла. Самолет получил отечественные двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации.

Первый полет этот серийный лайнер совершил 3 августа в Иркутске.