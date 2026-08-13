Nvidia привлекает $500 млрд капитала для ИИ-инфраструктуры: в схему вошли 6 крупнейших игроков Уолл-стрит

Nvidia предлагает считать свои GPU инвестиционным активом, под который можно занимать деньги на строительство ИИ-дата-центров

Nvidia договорилась с 6 крупнейшими финансовыми компаниями — Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR — о создании так называемых платформ финансирования вычислительных мощностей. Они должны мобилизовать более $500 млрд стороннего капитала для строительства ИИ-инфраструктуры, которую используют лаборатории, корпорации и облачные операторы. Речь идёт прежде всего о создании крупных пулов капитала, из которых покупатели оборудования Nvidia смогут финансировать приобретение и эксплуатацию её ускорителей.

Ключевая идея Nvidia заключается в том, чтобы рассматривать вычислительные мощности как инвестиционный актив.

Компания утверждает, что её оборудование имеет низкую стоимость обработки токенов, длительный срок эксплуатации, высокую востребованность и развитую программную экосистему CUDA. Goldman Sachs прямо описывает свою роль как создание рынка кредитования под обеспечение вычислительными мощностями Nvidia: оборудование должно выступать аналогом актива, под который можно выдавать финансирование.

Фото: Nvidia

Каждый из финансовых партнёров будет отвечать за свой сегмент капитала и инфраструктуры. Apollo предоставляет долгосрочное финансирование, BlackRock связывает институциональный капитал с инфраструктурными проектами, KKR сочетает долгосрочные инвестиции с опытом в инфраструктуре, а Brookfield планирует масштабировать «ИИ-фабрики» — крупные центры обработки данных. При этом конкретные проекты и суммы инвестиций не раскрыты, $500 млрд — совокупный потенциальный объём финансирования на протяжении времени, а не уже привлечённые средства.

Пока стороны подписали только меморандумы о взаимопонимании, а окончательные соглашения ещё предстоит заключить. Одновременно схема усиливает зависимость ИИ-инфраструктуры от заёмного капитала: значительная часть потенциальных $500 млрд должна быть привлечена в форме долгового финансирования. Это особенно важно на фоне уже существующей тесной связи Nvidia с клиентами и инвесторами: компания одновременно продаёт оборудование, оценивает его инвестиционную привлекательность и теперь участвует в создании финансовой инфраструктуры для его покупки.

Риски такой модели связаны с тем, насколько долго сохранится спрос на ИИ-вычисления. Если доходы от ИИ снизятся, то стоимость оборудования, выступающего обеспечением кредитов, также может быстро уменьшиться, оставив заёмщиков с долгами и кредиторов — с активами, цена которых ниже первоначальных ожиданий.