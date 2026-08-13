Пакистан назвал свой первый луноход Jinnah-1: аппарат отправится к Луне в 2029 году

Пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоёв атмосферы (SPARCO) назвала первый национальный луноход страны Jinnah-1 в честь основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны. Название выбрали в рамках общенационального конкурса, который собрал более 4 000 предложений. В итоге вариант Jinnah-1 предложили 7 участников, а победителя определили жеребьёвкой.

Председатель SPARCO заявил, что название должно стать данью памяти основателю Пакистана и символизировать стремление страны к развитию и переходу к новому этапу освоения космоса. Сам аппарат станет первым пакистанским луноходом.

Источник: SPARCO

Запуск Jinnah-1 запланирован на 2029 год в составе китайской лунной миссии Chang'e-8. Аппарат должен отправиться к южному полюсу Луны, где будет проводить научные исследования.

Участие в Chang'e-8 станет для Пакистана очередным этапом расширения собственной космической программы и вовлечённости в лунные исследования. При этом конкретные научные приборы и задачи Jinnah-1 SPARCO в представленном сообщении не уточняет.