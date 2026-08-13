Microsoft замораживает обновления Microsoft 365 и OneDrive для Windows 10

Компания Microsoft ограничит развитие приложений Microsoft 365 на Windows 10. С августа 2026 года версия 2608 станет последним крупным обновлением пакета для этой операционной системы. После ее выхода пользователи продолжат получать только исправления безопасности, тогда как новые возможности будут доступны в версиях для Windows 11 и macOS.

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При этом Microsoft не прекращает поддержку Office на Windows 10. Приложения сохранят работоспособность и будут получать обновления безопасности до 10 октября 2028 года. Таким образом, система фактически переходит в режим замороженной разработки.

Изменения затронут и OneDrive. На Windows 10 версии 22H2 облачный клиент продолжит обновляться до той же даты. На более старых выпусках ОС обновления OneDrive прекратятся.

Компания рассчитывает таким образом ускорить переход пользователей на Windows 11, однако значительная часть владельцев компьютеров пока не видит необходимости в смене системы. Многие считают Windows 10 достаточно удобной, а обновление оборудования для перехода на Windows 11 может потребовать дополнительных расходов.