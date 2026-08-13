Западная Европа пережила самое жаркое лето в истории: температура на 2,79°C выше нормы, ущерб — 180 млрд евро

Июнь и июль 2026 года в Западной Европе стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура за эти два месяца составила 21,62°C, что на 2,79°C выше климатической нормы 1991–2020 годов. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, но теперь он превышен почти на полградуса. Данные опубликовала европейская климатическая служба Copernicus, реализуемая Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Июнь в Европе в целом стал вторым самым тёплым за всю историю, а в Западной Европе аномалия достигла 3,6°C — это больше, чем в рекордном июне 2003 года. Июль занял лишь одиннадцатое место по Европе из-за сильного контраста: на западе было экстремально жарко, а на востоке и в Скандинавии — холоднее обычного. Во Франции, Германии, Англии, Швейцарии и северо-востоке Испании средние температуры превышали норму на 3–5°C. Были побиты национальные рекорды: 26 июня в английском Лингвуде столбик термометра достиг 38°C — абсолютный июньский максимум для Великобритании, в Дании 27 июня зафиксировали 37°C, а в Австрии на 157 из 277 метеостанций обновились июньские рекорды, в Вене — до 39,7°C.

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Рекордно прогрелся и океан. Средняя температура поверхности моря вне полярных областей в июле составила 20,96°C, превысив прежний рекорд 2023 года (20,89°C). С 19 июня по конец июля ежедневные показатели били исторические максимумы для соответствующих дат. В Средиземном море 94% площади было теплее нормы, а у атлантического побережья Европы и в западной части Средиземноморья фиксировались морские волны тепла.

Засуха, вызванная жарой, привела к критическому обмелению рек. Уровень Рейна в Кёльне 11 августа упал до исторического минимума — 55 см, что остановило судоходство. Сена, Рейн и Дунай показали исключительно низкий сток, что ударило по водоснабжению, ирригации и энергетике. Венгерская АЭС «Пакш» из-за нехватки охлаждающей воды работала на 10% мощности, в Румынии пришлось взрывать скалу на дне Дуная, чтобы спасти второй реактор АЭС «Чернаводэ». Крупнейшая сербская ГЭС «Джердап 1» снизила мощность до 20%.

Экстремальная жара и засуха спровоцировали масштабные пожары. К 6 августа в Европе произошло 15 528 крупных возгораний, выгорело около 5 000 квадратных километров — больше, чем за тот же период рекордного 2025 года, и вдвое выше среднего показателя за последние 20 лет. Наиболее сильные пожары бушевали во Франции, Испании и Греции.

Экономические потери оцениваются в 180 млрд евро — это примерно 1% ВВП Евросоюза, что почти полностью съедает ожидавшийся экономический рост 2026 года. Сельское хозяйство может сократиться на 3,7% из-за потери урожаев и гибели скота. Дополнительный удар наносит снижение производительности труда в жару: при высоких температурах люди быстрее утомляются, чаще ошибаются, а ночная жара ухудшает сон. По предварительным данным, только 2 пиковые недели рекордной жары в конце июня привели к 14 тысячам дополнительных смертей в Европе.

Причина столь экстремального лета — блокирующий антициклон, который надолго застрял над Западной Европой из-за изменения конфигурации струйного течения — быстрого воздушного потока на высоте около 10 километров. Из-за неравномерного потепления планеты, особенно быстрого нагрева Арктики, струйное течение расщепляется, и между его рукавами формируется область застоя, где антициклон может удерживаться неделями, принося раскалённый воздух из Сахары. Это же явление объясняет, почему на востоке Европы было прохладно: антициклон затягивает туда полярный воздух.

Климатологи подчёркивают, что нынешняя жара — не случайное отклонение. Вероятность такого июня-июля в 2026 году примерно в 10 раз выше, чем в 2003-м, а в климате 1976 года, когда планета была на 1,1°C холоднее, подобные события были практически невозможны. Прогнозы на итоги августа не обещают облегчения: метеорологи ожидают новую волну жары во Франции, Италии, Южной Германии и на юге Великобритании.