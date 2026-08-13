В России обновили единственный в стране низкопольный трамвай для метровой колеи

Обновлённый трамвай «Корсар» представили на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого («ПК ТС») в Санкт-Петербурге. Это единственный в России низкопольный состав для узкой колеи шириной 1 метр, такие сохранились лишь в трёх российских городах: в Калининграде, Пятигорске и Евпатории. Первая модификация «Корсара» начала работу в 2022 году в Калининграде, тогда на маршруты вышли 16 таких вагонов.

Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В рестайлинговой версии «Корсара» была усовершенствована конструкция тележки для повышения плавности хода и добавлен быстросъёмный фальшборт (обшивка в нижней части кузова) для ускорения техобслуживания и ремонта. Также трамвай получил новый дизайн маски и эргономику кабины, обновлённый пульт, систему контроля состояния водителя «Антисон», дополнительную систему кондиционирования, новое табло маршрута и двусторонние информационные экраны. Выросло число посадочных мест (31 вместо 29), максимальная пассажировместимость составила 177 человек.

Обновлённая версия «Корсара» 71-921 пока выпущена в единственном экземпляре, она отправится на тестирование в Пятигорск. По итогам испытаний будет принято решение о серийном производстве, при необходимости завод готов поставить заказчику десятки таких трамваев. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что у нового вагона, помимо внутрироссийского применения, есть ещё и экспортный потенциал.