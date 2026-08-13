В России вышел 13-дюймовый планшет Honor Pad X9b Max по цене от 30 тыс. рублей

Доступен в двух вариантах — с обычным и «бумажным» экраном

На российском рынке вышел в продажу 13-дюймовый планшет Honor Pad X9b Max. Экран устройства имеет разрешение 2500х1560 пикселей, заявленную яркость до 700 нит и частоту обновления 120 Гц. Кроме версии с обычным экраном предлагается модификация Honor Pad X9b Max Paperlike с матовым дисплеем, который, как утверждает производитель, на 35% уменьшает блики и на 98% снижает отражения источников света.

Изображение: Honor

Планшет построен на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, объём оперативной памяти может составлять 4 ГБ или 6 ГБ, а встроенной — 128 ГБ или 256 ГБ. Также предусмотрена установка карт памяти объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор устройства ёмкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, заявлено до 16 часов работы без подзарядки при воспроизведении видео или до 13 часов чтения.

Honor Pad X9b Max заключён в корпус из алюминиевого сплава, его толщина составляет 6,72 мм, а вес — 618 граммов. За звук отвечает система из четырёх динамиков, усиленных собственными звуковыми алгоритмами Honor. Планшет также получил сертификат IMAX Enhanced. Устройство работает под управлением программной оболочки MagicOS 10 на базе Android 16.

В России вышли две конфигурации Honor Pad X9b Max: с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с обычным экраном, её стоимость составляет 30 тысяч рублей; а также с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с матовой панелью Paperlike и клавиатурой в комплекте, она стоит 40 тысяч рублей. Планшет доступен в сером цвете в обеих версиях.