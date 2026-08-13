В Ташкенте «Яндекс Карты» начали прокладывать маршруты в тени

Узбекистан стал первой страной, где появилась такая возможность

В Ташкенте команда сервиса Yandex Maps запустила новый вариант пешеходных маршрутов — «Зелёный». В жаркую погоду сервис может предложить путь, где больше деревьев и участков с потенциальной тенью.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

При выборе маршрута алгоритм учитывает длину пути, среднюю температуру, долю открытых участков и плотность крон деревьев. Также система анализирует, насколько равномерно по дороге чередуются солнечные и затенённые зоны.

Для этого специалисты создали цифровую карту растительности Ташкента. Нейросеть обработала спутниковые снимки города и определила расположение и площадь крон деревьев. Модель способна анализировать снимок территории площадью 100 км² за одну-две минуты. Точность распознавания на контрольных данных составила около 90%.

«Зелёный» маршрут можно выбрать при построении обычного пешеходного пути — например, до метро, остановки, магазина или во время прогулки. Если подходящий вариант доступен, он появится среди предложенных маршрутов. Пользователь сможет сравнить его с другими по времени и расстоянию.