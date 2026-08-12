Firefly Aerospace нарастила производство Alpha, но отстаёт по запускам

Компания заявляет о рекордных темпах выпуска ракет и высоком спросе, однако 8-й запуск Alpha перенесён, а следующий год Firefly пока не готова назвать по числу стартов

Firefly Aerospace сообщила, что производство её ракеты Alpha достигло рекордного уровня, однако фактическая частота запусков пока заметно отстаёт от темпов выпуска. Глава компании Джейсон Ким заявил, что на производственных площадках накопилось большое количество готового оборудования, а высокий спрос на пусковые услуги одновременно поддерживает продажи Alpha и разрабатываемой более крупной ракеты Eclipse.

Alpha способна выводить до 1 т на низкую околоземную орбиту.

При этом с сентября 2021 года состоялось всего 7 запусков Alpha. Последний прошёл в марте 2026 года и стал возвращением ракеты к полётам после неудачи в апреле 2025 года. Первый запуск модернизированной версии Alpha Block 2 теперь ожидается в IV квартале 2026 года, хотя в мае Firefly рассчитывала провести его ещё в конце лета. После Flight 8 компания планирует выполнить до конца года ещё только 1 запуск вместо 2, заявленных ранее.

Фото: Firefly Aerospace

Медленный темп запусков уже повлиял на отдельные контракты. В октябре 2024 года Firefly получила от True Anomaly контракт на 3 оперативных запуска Alpha, первым из которых должна была стать миссия Victus Haze для Космических сил США. Однако построенный True Anomaly аппарат Jackal в итоге отправился в космос в мае 2026 года попутным запуском SpaceX. Контракт с Firefly при этом сохранился: предназначенный для Victus Haze запуск Alpha отложен до более позднего срока по указанию Космических сил США. Отдельно 11 августа Lockheed Martin продлила действующий контракт на запуски Alpha до 2031 года, но общее число возможных запусков осталось прежним — до 25.

Firefly параллельно продолжает разработку ракеты среднего класса Eclipse совместно с Northrop Grumman. Компания завершила 226-секундное испытание двигателя Miranda в режиме, имитирующем рабочий цикл миссии, и продолжает квалификацию двигателя для первой ступени. Первый запуск Eclipse запланирован не ранее 2027 года, Northrop Grumman будет отвечать за продвижение ракеты на государственном рынке, включая её допуск к контракту Space Force National Security Space Launch.

Несмотря на высокий спрос, Firefly пока не раскрывает планируемую частоту запусков Alpha на 2027 год. Ким заявил, что большая часть пускового манифеста (перечня запланированных миссий) уже продана, но отказался назвать количество миссий. Таким образом, главным ограничением для компании сейчас остаётся не поиск заказчиков, а превращение рекордных темпов производства ракет в более высокую фактическую частоту стартов.