Вьетнам выходит в космос со SpaceX: первые спутники отправят на орбиту уже в 2027 году

Компания VinSpace, входящая в состав вьетнамского конгломерата Vingroup, договорилась со SpaceX о выведении вьетнамских спутников на орбиту в 2027 году. Американская компания будет отвечать непосредственно за запуск, тогда как VinSpace займётся исследованиями, разработкой, производством и дальнейшей эксплуатацией аппаратов.

В компании рассчитывают, что проект позволит проверить на орбите разработанные во Вьетнаме спутниковые модули и применить на практике технологии собственной инженерной команды. Глава VinSpace Ву Чонг Тху назвал контракт со SpaceX важным этапом долгосрочной стратегии по созданию во Вьетнаме полноценной коммерческой аэрокосмической экосистемы.

Grok

VinSpace намерена развивать собственные компетенции сразу в нескольких направлениях: спутниковых системах, наземной инфраструктуре, связи и геопространственной разведке. Компания ставит перед собой цель стать ведущим вьетнамским аэрокосмическим предприятием полного цикла.

Сотрудничество со SpaceX должно помочь Вьетнаму укрепить национальные космические возможности.