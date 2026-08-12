В Петербурге затмение 12 августа можно будет увидеть без специальных приборов

Вечером 12 августа жители Петербурга смогут наблюдать редкое небесное шоу — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составит 82–83%, а сразу после заката начнётся ещё одно зрелище — пик метеорного потока Персеиды.

Солнечное затмение начнётся в Петербурге около 20:00 мск и завершится в 20:51. К моменту максимальной фазы Солнце будет находиться низко над горизонтом, поэтому при ясной погоде горожане увидят, как красноватый солнечный серп постепенно скроется за горизонтом.

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По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, при наблюдении затмения лучше использовать специальные затемнённые стёкла. Обычные солнцезащитные очки могут оказаться недостаточно безопасными, особенно пока Солнце остаётся относительно высоко.

Полная фаза затмения пройдёт по территории от Таймыра через Северный полюс и Гренландию до Ирландии, Испании и Средиземного моря. В Москве событие будет гораздо менее заметным: Луна закроет лишь около 5% солнечного диска.

А уже после захода Солнца внимание можно переключить на Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа ожидается максимум метеорного потока — до 100 метеоров в час. Наблюдениям будет способствовать новолуние.