Представлен SSD DapuStor на 512 ТБ

Компания DapuStor в начале августа показала на саммите FMS 2026 твердотельный накопитель R6060 емкостью 512 ТБ. Новинка использует интерфейс PCIe Gen5 и протокол NVMe 2.0, а ее главным предназначением станут системы хранения данных, где требуется огромное количество пространства.

Накопитель выполнен в форм-факторе EDSFF E2 размером 200 × 76 × 9,5 мм. Конструкция позволяет разместить внутри 64 и более площадок для NAND-флэш-памяти, что обеспечивает высокую плотность компонентов. В основе R6060 лежат контроллер DP800 PCIe Gen5 разработки Dpco Microelectronics и 3D eQLC NAND. Также накопитель поддерживает технологию FDP (Flexible Data Placement).

До появления версии на 512 ТБ максимальная емкость R6060 в других форм-факторах достигала 256 ТБ.