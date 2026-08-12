Chevrolet уходит с рынка Поднебесной и прекращает продажи новых машин в Китае после 21 года работы

Компания General Motors подтвердила, что бренд Chevrolet прекратит продажу новых автомобилей на китайском рынке.

Этот столетний бренд, чьи годовые продажи когда-то превышали 760 000 единиц, а число владельцев в Китае достигло более 7,5 млн человек, официально прекратил свою розничную деятельность в Китае после почти 21 года работы.

Между тем, GM уточняет, что производство автомобилей под этим брендом продолжится в стране, но стратегическая направленность сместится в сторону экспорта автомобилей на международные рынки за пределами Соединенных Штатов.

В заявлении для газеты National Business Daily от 10 августа GM China подтвердила, что ее совместное предприятие сохранит производство продукции Chevrolet в Китае. Компания заявила, что модельный ряд Chevrolet в настоящее время наилучшим образом соответствует потребностям экспортных рынков.

Grok

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), экспорт автомобилей Chevrolet из Китая в первом полугодии этого года достиг 6930 единиц, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

Это решение соответствует более широкому долгосрочному соглашению между GM и SAIC Motor. Недавно две компании подписали стратегическое соглашение о продлении, продлевающее совместное предприятие SAIC-GM еще на 20 лет, до 2047 года. Это один из самых длительных сроков продления среди крупных совместных предприятий в регионе.

Кроме того, партнеры объявили о планах выпустить не менее 30 новых моделей автомобилей на новых источниках энергии (NEV) к 2030 году, уделяя основное внимание электрификации марок Cadillac и Buick.