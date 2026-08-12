«Джеймс Уэбб» нашёл воду у чёрной дыры

Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили большое количество воды и пыли вокруг звезды IRS 3 в созвездии Стрельца. Она находится на очень небольшом по космическим меркам расстоянии от Sagittarius A* — сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей Галактики.

IRS 3 практически исчерпала запасы водорода и превратилась в красного сверхгиганта. На позднем этапе жизни такие звёзды расширяются и становятся нестабильными, выбрасывая в окружающее пространство пыль, газ и различные молекулы, включая воду.

Grok

Особый интерес учёных вызвало то, что эти вещества сохраняются несмотря на мощное излучение и космические лучи, исходящие из центра Галактики. Наблюдения «Джеймса Уэбба» выявили два характерных сигнала, связанных с силикатной пылью. Анализ данных и компьютерное моделирование также показали наличие значительного количества молекул воды в холодных внешних слоях звезды.

Открытие заставляет пересмотреть представления о способности летучих веществ выживать рядом со сверхмассивными чёрными дырами. По мнению исследователей, выбросы подобных умирающих звёзд могут поставлять в центральные области галактик вещества, необходимые для формирования будущих планет.