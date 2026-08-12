США, Южная Корея, Япония и ещё 38 стран призвали предупреждать о ракетных пусках минимум за сутки

США, Южная Корея, Япония и ещё 38 стран призвали государства заранее уведомлять о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей. Страны потребовали, чтобы соответствующие уведомления направлялись не менее чем за 24 часа до запуска, особенно если речь идёт о государствах, обладающих ядерным оружием.

Совместное заявление появилось после неожиданного запуска Китаем БРПЛ в открытые воды Тихого океана 6 июля. Этот запуск вызвал критику со стороны США и других государств, однако Китай в новом заявлении прямо не назван. Авторы документа считают, что испытания ракет, способных нести ядерные боеголовки, без достаточного предварительного предупреждения создают опасность и нарушают безопасность стран, расположенных вблизи районов проведения таких испытаний.

Источник: Korea Ministry Of National Defense

По мнению участников инициативы, уведомление должно содержать класс запускаемой баллистической ракеты или ракеты-носителя, предполагаемое временное окно запуска, район старта и направление полёта. Кроме того, авиационные и морские службы должны получать информацию о предполагаемых районах падения и приводнения, чтобы снизить риски для воздушного и морского движения.

Страны также призвали все государства, которые могут быть затронуты такими запусками, участвовать в существующих механизмах предварительного уведомления. В заявлении подчёркивается, что регулярный и прозрачный обмен информацией не ограничивает военные программы или оперативные возможности государств, а должен снижать риск ошибочной оценки ситуации и укреплять доверие.

Одним из таких механизмов является Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет, в котором участвуют 145 стран. Участники совместного заявления призвали все соответствующие государства присоединиться к договорённостям о предварительном уведомлении о запусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей.