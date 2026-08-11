К Steam Machine подключили Radeon RX 9070 XT, но пришлось вытащить из ПК SSD. Пользователи начинают экспериментировать со своими устройствами
Другой автор создал водоблок
Steam Machine не выделяется производительностью, но оказалось, что её можно очень даже заметно усилить. Пользователь Reddit под псевдонимом Large_Customer_3840 решил кардинально переделать свой экземпляр компьютера Valve, заодно превратив его в по-настоящему игровой.
Основное улучшение заключается в подключении к Steam Machine дискретной видеокарты Radeon RX 9070 XT. Она в разы мощнее того, что установлено в новинке Valve изначально, да и в целом это самое мощное решение AMD в актуальном поколении.
Само собой, поставить хоть какую-то карту внутрь корпуса не представляется возможным, так что карта была установлена снаружи на док-станции, подключаемой посредством Oculink. При этом у самой Steam Machine никакого порта Oculink нет, как нет и простой возможности его вывести. Однако есть внутренний слот для SSD с PCIe 4.0, куда можно установить адаптер NVMe-to-Ocquilink, получив таким образом нужный разъём. Слот для накопителя у ПК лишь один, поэтому такое решение лишает систему возможности установить SSD обычным образом, однако автор взял ещё один адаптер, чтобы подключить его посредством USB-C.
В целом процесс несложный, но превращает очень маленький компьютер в нечто намного более крупное, причём ещё и распределённое по столу, так как не стоит забывать, что для видеокарты ещё нужно питание, то есть отдельный блок. Как можно видеть на фото, фактически получается отдельно стоящий Steam Machine и док-станция с видеокартой и блоком питания.
Полноценных тестов автор не проводил, лишь запустил Crimson Desert, где сразу получил более 100 к/с. К слову, каким-то образом настраивать SteamOS не пришлось: система сразу распознала видеокарту и активировала её, как основной GPU.
Учитывая, что SteamOS теперь доступна всем желающим, вероятно, проще и дешевле собрать мини-ПК с той же RX 9070 XT, и это будет удобнее в использовании. К тому же, напомним, у Steam Machine очень сильно ограниченный по лимиту мощности процессор, так что та же RX 9070 XT, вероятно, будет в этой связке недогружена.
Также внимания стоит проект пользователя techmagnet, который разработал и создал для своей Steam Machine водоблок. В итоге под нагрузкой температуры снизились на 20-30 градусов, хотя разогнать этот ПК пока что всё равно нельзя.
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