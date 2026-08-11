Rocket Lab признала, что первый запуск Neutron в 2026 году под вопросом

Компания рассчитывает доставить многоразовую ракету на стартовую площадку в IV квартале, но перед дебютом ей предстоят испытания ступеней и первый огневой тест двигателей на стартовом столе

Наука и космос

Rocket Lab отметила, что окно для первого запуска многоразовой ракеты Neutron до конца 2026 года становится всё уже. Глава компании Питер Бек заявил, что разработка продвигается к финальной проверке и сборке лётного оборудования, а поставка ракеты на стартовую площадку по-прежнему намечена на IV квартал 2026 года. Однако это не означает запуска в том же квартале: перед полётом Neutron предстоят испытания, включая огневой тест первой ступени непосредственно на стартовой площадке.

Самым сложным этапом станут комплексные испытания ступеней и статический огневой тест двигателей закреплённой ракеты без отрыва от стартового стола. На этом этапе полностью заправленную ракету впервые проверят с работающими двигателями в условиях, максимально близких к старту. Бек назвал испытания ступеней наиболее рискованной частью подготовки, отметив, что неудачный огневой тест может привести к серьёзным последствиям.

Источник: Rocket Lab

Перенос первого запуска на 2027 год станет очередной задержкой программы. Rocket Lab представила Neutron в 2021 году и первоначально рассчитывала выполнить первый запуск в 2024-м. В 2024 году дебют перенесли на середину 2025-го, а в августе 2025 года компания ещё рассчитывала успеть до конца года, причём без запаса по срокам. В ноябре был заявлен выход ракеты на стартовую площадку в I квартале 2026 года с запуском позднее в течение года. В январе 2026 года разработка столкнулась с дополнительной проблемой: построенный для первой версии Neutron топливный бак разрушился во время испытаний. В феврале компания перенесла ожидаемый первый запуск на конец 2026 года.

При этом спрос на Neutron, по словам Бека, остаётся высоким: Rocket Lab уже продаёт запуски по полной цене: 10 августа компания объявила о контракте с Kepler Communications на запуск спутников на Neutron не ранее 2028 года. По словам главы Rocket Lab, дефицит доступных запусков создаёт спрос на дополнительные ракеты-носители, а Neutron должна обеспечить операторам необходимую пусковую мощность.

Даже после начала эксплуатации Rocket Lab планирует наращивать частоту запусков постепенно: заявленная схема предусматривает 1, 3 и 5 запусков Neutron в первые 3 года работы. Компания рассчитывает превысить этот показатель, однако дальнейшее увеличение частоты будет зависеть прежде всего от многоразового использования ракеты.

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