Rocket Lab признала, что первый запуск Neutron в 2026 году под вопросом

Компания рассчитывает доставить многоразовую ракету на стартовую площадку в IV квартале, но перед дебютом ей предстоят испытания ступеней и первый огневой тест двигателей на стартовом столе

Rocket Lab отметила, что окно для первого запуска многоразовой ракеты Neutron до конца 2026 года становится всё уже. Глава компании Питер Бек заявил, что разработка продвигается к финальной проверке и сборке лётного оборудования, а поставка ракеты на стартовую площадку по-прежнему намечена на IV квартал 2026 года. Однако это не означает запуска в том же квартале: перед полётом Neutron предстоят испытания, включая огневой тест первой ступени непосредственно на стартовой площадке.

Самым сложным этапом станут комплексные испытания ступеней и статический огневой тест двигателей закреплённой ракеты без отрыва от стартового стола. На этом этапе полностью заправленную ракету впервые проверят с работающими двигателями в условиях, максимально близких к старту. Бек назвал испытания ступеней наиболее рискованной частью подготовки, отметив, что неудачный огневой тест может привести к серьёзным последствиям.

Источник: Rocket Lab

Перенос первого запуска на 2027 год станет очередной задержкой программы. Rocket Lab представила Neutron в 2021 году и первоначально рассчитывала выполнить первый запуск в 2024-м. В 2024 году дебют перенесли на середину 2025-го, а в августе 2025 года компания ещё рассчитывала успеть до конца года, причём без запаса по срокам. В ноябре был заявлен выход ракеты на стартовую площадку в I квартале 2026 года с запуском позднее в течение года. В январе 2026 года разработка столкнулась с дополнительной проблемой: построенный для первой версии Neutron топливный бак разрушился во время испытаний. В феврале компания перенесла ожидаемый первый запуск на конец 2026 года.

При этом спрос на Neutron, по словам Бека, остаётся высоким: Rocket Lab уже продаёт запуски по полной цене: 10 августа компания объявила о контракте с Kepler Communications на запуск спутников на Neutron не ранее 2028 года. По словам главы Rocket Lab, дефицит доступных запусков создаёт спрос на дополнительные ракеты-носители, а Neutron должна обеспечить операторам необходимую пусковую мощность.

Даже после начала эксплуатации Rocket Lab планирует наращивать частоту запусков постепенно: заявленная схема предусматривает 1, 3 и 5 запусков Neutron в первые 3 года работы. Компания рассчитывает превысить этот показатель, однако дальнейшее увеличение частоты будет зависеть прежде всего от многоразового использования ракеты.