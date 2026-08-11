Rocket Lab получила рекордные $234 млн выручки, а портфель заказов вырос до $2,36 млрд

Во II квартале 2026 года выручка компании увеличилась на 62% за год, а объём будущих контрактов — на 137%

Rocket Lab отчиталась о рекордной квартальной выручке в $234,1 млн во II квартале 2026 года — на 62% больше, чем за тот же период годом ранее. Чистый убыток при этом сократился до $49,3 млн против $66,4 млн годом ранее. Основной вклад в рост выручки внесло направление Space Systems: выручка от продукции почти удвоилась и достигла $181,3 млн, тогда как сервисное направление принесло $52,7 млн.

Одновременно Rocket Lab зафиксировала рекордный портфель заказов на $2,36 млрд, увеличив его на 137% за год. В течение II квартала и последующих недель компания заключила новых контрактов более чем на $1 млрд. Среди крупнейших — более $437 млн на запуски ракет Electron, HASTE и Neutron, контракт на $397 млн на создание спутников Flatellite для программы Космических сил США по обнаружению движущихся воздушных целей из космоса и 2 контракта более чем на $160 млн на строительство 3 геостационарных спутников для Космических сил США.

Источник: Rocket Lab

На III квартал Rocket Lab прогнозирует ещё один рекорд по выручке — от $250 млн до $265 млн. Компания также продолжает расширять бизнес за пределы пусковых услуг: во II квартале она завершила приобретения Mynaric и Motiv, а сделку по покупке спутникового оператора Iridium теперь ожидает закрыть в середине 2027 года. После завершения сделки Rocket Lab рассчитывает объединить разработку, производство, запуск и эксплуатацию собственных спутниковых группировок.

При этом финансовый рост сопровождается дальнейшим развитием ключевых ракетных программ. Neutron находится на этапе финальной сборки лётного оборудования перед возможным выходом на стартовую площадку в IV квартале 2026 года, хотя компания уже предупредила о сужении окна для первого запуска до конца года. Спрос на ракету остаётся высоким: в том числе Kepler Communications уже заказала отдельный запуск своей спутниковой группировки на Neutron.