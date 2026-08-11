OpenAI выкупила у сотрудников акции почти на $7 млрд при оценке в $852 млрд

Компания провела крупнейшую внутреннюю сделку с акциями перед возможным IPO, позволив нынешним и бывшим сотрудникам получить ликвидность без привлечения внешних инвесторов

OpenAI выкупила у нынешних и бывших сотрудников акции примерно на $7 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки.

Компания сама выступила покупателем акций, не привлекая внешних инвесторов для этой операции. Сделка прошла при оценке OpenAI в $852 млрд — на том же уровне, на котором компания закрыла свой последний раунд финансирования.

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Для сотрудников это возможность превратить часть принадлежащих им акций в реальные деньги ещё до возможного выхода OpenAI на биржу. При этом нынешняя операция заметно отличается от предыдущей крупной сделки: в 2025 году сотрудники продали инвесторам акции примерно на $6,6 млрд, а оценка компании тогда составляла $500 млрд.

Теперь ликвидность сотрудникам предоставила сама OpenAI, а объём операции оказался сопоставимым с прошлогодним. Одновременно оценка компании за 10 месяцев выросла с $500 млрд до $852 млрд.

Эта оценка соответствует post-money valuation (стоимости компании после привлечения капитала) последнего раунда OpenAI: в марте компания закрыла финансирование на $122 млрд именно при оценке в $852 млрд. Выкуп акций позволяет сотрудникам частично зафиксировать стоимость своего капитала до возможного IPO, не дожидаясь публичного размещения акций.