«Яндекс Пэй» удалили из App Store: пользователям iPhone советуют не удалять приложение

Уже установленные приложения продолжают работать, однако скачать их заново или обновить пока нельзя

Мобильные телефоны

«Яндекс Пэй» сообщил об исчезновении своего приложения из Apple App Store. В компании подчеркнули, что средства пользователей находятся в безопасности, а уже установленная версия продолжает работать в штатном режиме. При этом повторная установка или обновление приложения на iPhone сейчас невозможны.

Пользователям iOS рекомендуют отключить автоматическую загрузку обновлений в настройках: «Настройки» → «Приложения» → «App Store» → «Автоматические загрузки» → «Обновления ПО». Само приложение удалять не стоит.

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Grok

В качестве альтернативы владельцы iPhone могут пользоваться веб-версией «Яндекс Пэй» через браузер. Для быстрого доступа сайт можно добавить на главный экран: открыть сервис в Safari, нажать «Поделиться» и выбрать «На экран “Домой”».

На Android приложение по-прежнему доступно в Google Play. Кроме того, его можно скачать и обновлять через другие магазины приложений, включая RuStore. Финтех-сервисы «Яндекс Пэй» также доступны через браузер на сайте сервиса.

Мы с вами. Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их ещё лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем
«Яндекс Пэй»
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