«Яндекс Пэй» удалили из App Store: пользователям iPhone советуют не удалять приложение

Уже установленные приложения продолжают работать, однако скачать их заново или обновить пока нельзя

«Яндекс Пэй» сообщил об исчезновении своего приложения из Apple App Store. В компании подчеркнули, что средства пользователей находятся в безопасности, а уже установленная версия продолжает работать в штатном режиме. При этом повторная установка или обновление приложения на iPhone сейчас невозможны.

Пользователям iOS рекомендуют отключить автоматическую загрузку обновлений в настройках: «Настройки» → «Приложения» → «App Store» → «Автоматические загрузки» → «Обновления ПО». Само приложение удалять не стоит.

Grok

В качестве альтернативы владельцы iPhone могут пользоваться веб-версией «Яндекс Пэй» через браузер. Для быстрого доступа сайт можно добавить на главный экран: открыть сервис в Safari, нажать «Поделиться» и выбрать «На экран “Домой”».

На Android приложение по-прежнему доступно в Google Play. Кроме того, его можно скачать и обновлять через другие магазины приложений, включая RuStore. Финтех-сервисы «Яндекс Пэй» также доступны через браузер на сайте сервиса.