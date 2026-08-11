Наследник смартфона с максимальной ремонтопригодностью и очень длительной поддержкой. Fairphone 6+ засветлися в Сети с незначительными улучшениями

Спустя год после выпуска Fairphone 6 компания-производитель готовится выпустить новую модель, но не Fairphone 7, как можно было бы подумать, а Fairphone 6+.

Ресурс NewMobile раздобыл первые рендеры, где новинка выглядит примерно как и прошлогодняя модель. В частности, сохранится модульная задняя панель, позволяющая использовать различные аксессуары. Вполне вероятно, что модули у моделей совместимы.

Фото NewMobile

На это как минимум намекают те же размеры. Новинка будет иметь габариты 157 х 73 х 9,6 мм при массе 191 г. Экран диагональю 6,31 дюйма будет иметь разрешение 1116p, поддерживать частоту 10-120 Гц, а защиту обеспечит Gorilla Glass 7i.

Сердцем послужит Snapdragon 7s Gen 4 против 7s Gen 3 у оригинальной модели. Объём оперативной памяти, несмотря на кризис, вырастет с 8 до 12 ГБ, а вот флеш-памяти будет столько же (256 ГБ). Аккумулятор (4415 мАч) и камеры, судя по всему, не изменятся вообще. То есть фактически нас ждёт только новая платформа и больше памяти. При этом оригинальная модель стартовала с ценой 600 евро, а новинка выйдет с ценой 650 евро.

Напомним, смартфоны Fairphone выделяются рекордной ремонтопригодностью и очень длительной поддержкой.