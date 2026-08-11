Космодром в морских контейнерах: Rocket Lab создала мобильную систему GHOST для развёртывания ракетных пусков в любой точке мира
Технология позволит запускать ракеты без строительства капитальных стартовых комплексов, а первые испытания пройдут на Аляске в 2027 году
Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab разработала контейнерную систему запуска GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), предназначенную для оперативного развёртывания ракетных пусков за пределами постоянных стартовых площадок. Вся необходимая инфраструктура, включая наземное оборудование обеспечения и системы управления полётом, упакована в стандартные грузовые морские контейнеры. Комплекс рассчитан на обслуживание как лёгкой орбитальной ракеты Electron, так и её суборбитальной модификации HASTE, используемой для испытаний гиперзвуковых аппаратов и экспериментальных полезных нагрузок.
Первое практическое применение системы GHOST запланировано на 2027 год на острове Кадьяк на Аляске в рамках комплекса Pacific Spaceport Complex-Alaska, где компания создаёт стартовую площадку Launch Complex 4.
Развёртывание на Аляске связано с контрактом с Космическими силами США на сумму $266 млн, предусматривающим проведение 12 суборбитальных пусков с опционом ещё на 6 миссий. По словам основателя и исполнительного директора Rocket Lab Питера Бека, создание контейнерного комплекса стало прямым ответом на запрос заказчиков, которым требуются мобильные пусковые решения.
Использование мобильной инфраструктуры позволяет значительно сократить затраты на капитальное строительство космодромов и повысить гибкость военных миссий. Для испытаний гиперзвукового оружия на ракетах HASTE система GHOST даёт Пентагону возможность менять траектории полёта и зоны падения ступеней, не привязываясь к испытательному центру NASA Уоллопс в штате Вирджиния. Кроме того, технология предназначается для союзников США, желающих получить суверенные пусковые мощности без возведения дорогостоящих стационарных сооружений.
Развёртывание мобильного комплекса на новых площадках потребует получения лицензий, координации воздушного и морского пространства, обеспечения безопасности и проработки схем спасения на трассе полёта. Тем не менее, контейнерный подход решает задачу проведения оперативных пусков под специфические орбитальные наклонения и суборбитальные траектории.
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