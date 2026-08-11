Космодром в морских контейнерах: Rocket Lab создала мобильную систему GHOST для развёртывания ракетных пусков в любой точке мира

Технология позволит запускать ракеты без строительства капитальных стартовых комплексов, а первые испытания пройдут на Аляске в 2027 году

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab разработала контейнерную систему запуска GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology), предназначенную для оперативного развёртывания ракетных пусков за пределами постоянных стартовых площадок. Вся необходимая инфраструктура, включая наземное оборудование обеспечения и системы управления полётом, упакована в стандартные грузовые морские контейнеры. Комплекс рассчитан на обслуживание как лёгкой орбитальной ракеты Electron, так и её суборбитальной модификации HASTE, используемой для испытаний гиперзвуковых аппаратов и экспериментальных полезных нагрузок.

Первое практическое применение системы GHOST запланировано на 2027 год на острове Кадьяк на Аляске в рамках комплекса Pacific Spaceport Complex-Alaska, где компания создаёт стартовую площадку Launch Complex 4.

Развёртывание на Аляске связано с контрактом с Космическими силами США на сумму $266 млн, предусматривающим проведение 12 суборбитальных пусков с опционом ещё на 6 миссий. По словам основателя и исполнительного директора Rocket Lab Питера Бека, создание контейнерного комплекса стало прямым ответом на запрос заказчиков, которым требуются мобильные пусковые решения.

Фото: Rocket Lab

Использование мобильной инфраструктуры позволяет значительно сократить затраты на капитальное строительство космодромов и повысить гибкость военных миссий. Для испытаний гиперзвукового оружия на ракетах HASTE система GHOST даёт Пентагону возможность менять траектории полёта и зоны падения ступеней, не привязываясь к испытательному центру NASA Уоллопс в штате Вирджиния. Кроме того, технология предназначается для союзников США, желающих получить суверенные пусковые мощности без возведения дорогостоящих стационарных сооружений.

Развёртывание мобильного комплекса на новых площадках потребует получения лицензий, координации воздушного и морского пространства, обеспечения безопасности и проработки схем спасения на трассе полёта. Тем не менее, контейнерный подход решает задачу проведения оперативных пусков под специфические орбитальные наклонения и суборбитальные траектории.