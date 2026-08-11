Google тестирует главную страницу поиска без кнопки «Поиск»

Компания Google начала эксперимент с новым оформлением главной страницы фирменного поисковика. В тестовой версии привычная кнопка «Поиск в Google» исчезла, а на её месте появились три значка, ведущие к инструментам на базе искусственного интеллекта.

Пользователям предлагают опции «Создать изображение», «Спросить о файлах» и «Мозговой штурм». Первая позволяет перейти к генерации картинок с помощью Nano Banana. Вторая предназначена для загрузки файлов и получения ответов на вопросы по их содержимому. Третья запускает диалог с ИИ для обсуждения различных тем.

При этом классическая кнопка «Мне повезёт!» сохранилась. Изменения пока доступны лишь части пользователей, в том числе тем, кто открывает главную страницу Google без авторизации.

Изначально новшество заметили авторы ресурса Search Engine Watch. Затем вице-президент Google Search Робби Стайн подтвердил, что компания действительно проводит такой эксперимент. По его словам, обновление не меняет основную работу поиска: если ввести запрос и нажать «Ввод», сервис по-прежнему показывает обычную страницу с результатами.

Таким образом, Google постепенно размещает ИИ-инструменты непосредственно на стартовом экране поиска, однако пока неясно, станет ли новый вариант интерфейса доступен всем пользователям.