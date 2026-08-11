Роботизированная рука Canadarm3 не полетит на окололунную станцию Gateway: MDA Space перенаправляет проект за $720 млн на поверхность Луны

Канадская космическая компания MDA Space переориентирует технологии роботизированного манипулятора Canadarm3 с окололунной орбитальной станции Gateway на работу непосредственно на поверхности Луны. Решение принято после того, как NASA приостановило реализацию проекта Gateway 24 марта 2026 года. Разработка продолжается в рамках действующего контракта с правительством Канады на сумму 1 млрд канадских долларов (720 млн долларов США), финансовые параметры и общий объём которого остались без изменений.

Изначально манипулятор Canadarm3 создавался для эксплуатации в условиях микрогравитации на борту станции Gateway, однако теперь инженеры адаптируют существующие технические решения для обслуживания логистических операций на лунной поверхности и поддержки будущей базы. Генеральный директор MDA Space Майкл Гринли заявил, что специалисты продолжают проектирование без замедления темпов, сменив целевое применение создаваемых узлов. Подобное смещение фокуса с орбитальной станции на поверхность Луны ранее также объявили Европейское космическое агентство (ESA) и американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman.

Фото: MDA Space

Проект Canadarm3 остаётся ключевым источником доходов компании: во II квартале 2026 года робототехническое подразделение MDA Space принесло 99,5 млн канадских долларов (71,4 млн долларов США), что на 13% превышает показатели прошлого года и составляет пятую часть всей квартальной выручки. Помимо этого, британское подразделение компании заключило контракт с немецким аэрокосмическим предприятием OHB на поставку датчиков посадки для лунного грузового корабля Argonaut, создаваемого по заказу ESA.

MDA Space также входит в состав консорциума во главе с компанией Lunar Outpost, разрабатывающего пилотируемый луноход для астронавтов программы Artemis. Руководство канадского производителя ведёт переговоры с потенциальными заказчиками по ряду других лунных направлений, включая разработку посадочных модулей, транспортировку грузов, организацию связи и поверхностную логистику.