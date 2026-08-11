Роботизированная рука Canadarm3 не полетит на окололунную станцию Gateway: MDA Space перенаправляет проект за $720 млн на поверхность Луны
Канадский разработчик адаптирует технологии космического манипулятора под логистические задачи лунной базы после решения NASA заморозить строительство орбитальной станции
Канадская космическая компания MDA Space переориентирует технологии роботизированного манипулятора Canadarm3 с окололунной орбитальной станции Gateway на работу непосредственно на поверхности Луны. Решение принято после того, как NASA приостановило реализацию проекта Gateway 24 марта 2026 года. Разработка продолжается в рамках действующего контракта с правительством Канады на сумму 1 млрд канадских долларов (720 млн долларов США), финансовые параметры и общий объём которого остались без изменений.
Изначально манипулятор Canadarm3 создавался для эксплуатации в условиях микрогравитации на борту станции Gateway, однако теперь инженеры адаптируют существующие технические решения для обслуживания логистических операций на лунной поверхности и поддержки будущей базы. Генеральный директор MDA Space Майкл Гринли заявил, что специалисты продолжают проектирование без замедления темпов, сменив целевое применение создаваемых узлов. Подобное смещение фокуса с орбитальной станции на поверхность Луны ранее также объявили Европейское космическое агентство (ESA) и американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman.
Проект Canadarm3 остаётся ключевым источником доходов компании: во II квартале 2026 года робототехническое подразделение MDA Space принесло 99,5 млн канадских долларов (71,4 млн долларов США), что на 13% превышает показатели прошлого года и составляет пятую часть всей квартальной выручки. Помимо этого, британское подразделение компании заключило контракт с немецким аэрокосмическим предприятием OHB на поставку датчиков посадки для лунного грузового корабля Argonaut, создаваемого по заказу ESA.
MDA Space также входит в состав консорциума во главе с компанией Lunar Outpost, разрабатывающего пилотируемый луноход для астронавтов программы Artemis. Руководство канадского производителя ведёт переговоры с потенциальными заказчиками по ряду других лунных направлений, включая разработку посадочных модулей, транспортировку грузов, организацию связи и поверхностную логистику.
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