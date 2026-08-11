Первая ракета Rocket Factory Augsburg не стартует в августе: европейскую ракету вернули в ангар из-за проблемы с баком

Rocket Factory Augsburg (RFA) выявила проблему с ракетой RFA ONE во время испытаний на стартовой площадке космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Инженерам пришлось снять ракету со стартового стола и вернуть её в ангар для дополнительной проверки. Как сообщил 6 августа глава немецкой аэрокосмической компании OHB Марко Фукс, владеющей 65% RFA, «специалисты должны были изучить баки ракеты — команда хотела убедиться, что полностью понимает, что именно показали результаты испытаний».

Подробности неисправности RFA не раскрыла, однако из-за неё космодром отменил пятинедельное стартовое окно, зарезервированное на август и сентябрь. Ранее опубликованные уведомления SaxaVord допускали попытку запуска уже 10 августа.

RFA ONE станет первой ракетой компании, вышедшей на орбитальный полёт, и рассчитана на выведение около 0,5 тонны полезной нагрузки.

Фото: Rocket Factory Augsburg

Фукс заявил, что после завершения проверки ракета должна вернуться на стартовую площадку, а первый испытательный запуск запланирован на конец 2026 года. При этом OHB не назвала новую дату запуска и не уточнила, сколько времени потребуется для устранения проблемы.

RFA входит в число 4 компаний, получивших финансирование Европейского космического агентства (ESA) в рамках European Launcher Challenge. Компания получила €187 млн, из которых первоначальный транш составил €30 млн.

Часть финансирования предназначена для разработки RFA ONE Block 2, первый запуск которого ожидается в 2028 году. Эта версия должна увеличить грузоподъёмность до 1,5 тонны за счёт модернизированных двигателей, а первая ступень получит возможность возвращения и последующего повторного использования. Параллельно OHB выступает за увеличение частоты запусков европейской тяжёлой ракеты Ariane 6: сейчас рассматриваются варианты доведения её стартовой частоты до 12, 15 или 20 запусков в год против заявленной текущей возможности в 9–10 пусков.