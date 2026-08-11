Солнечное затмение снова поможет физикам проверить новые идеи: учёные испытают спектрометр CISS

Команда Астрофизической обсерватории Турина проведёт первый полевой тест инструмента Circular Slit Spectrometer (CISS) во время полного солнечного затмения 12 августа. Прибор предназначен для наблюдения солнечной короны — внешней части атмосферы Солнца, температура которой значительно выше температуры его поверхности.

Эксперимент пройдёт в Испании в Астрофизической обсерватории Хаваламбре, куда специалисты несколько недель назад доставили прибор из Италии.

Обычные спектрометры используют узкую прямоугольную щель, через которую свет попадает в прибор для последующего разделения по длинам волн. CISS вместо этого оснащён круглой щелью. По словам руководителя проекта Федерико Ландини (Federico Landini) из Астрофизической обсерватории Турина, такая конструкция позволяет получить спектр всей короны на определённом расстоянии от центра Солнца на одном снимке. Разработчики рассчитывают благодаря этому сократить время сканирования короны с нескольких часов до нескольких минут.

Фото: ESA / CESAR / Wouter van Reeven

Именно солнечное затмение создаёт подходящие условия для проверки прибора: Луна закрывает яркий диск Солнца и значительно повышает контраст слабой короны на фоне неба. Спектральные наблюдения короны важны для изучения процессов, связанных с космической погодой: солнечная активность способна вызывать возмущения, влияющие на системы связи, энергосети и навигацию GPS как на Земле, так и на орбите.

По данным команды, конструкцию CISS разрабатывали более 2,5 года.

12 августа полное солнечное затмение будет наблюдаться в некоторых районах Испании, Португалии, России, Исландии и Гренландии, а на большей части Европы, Африки и Северной Америки — как частное. Для команды из Турина это станет первой проверкой CISS в реальных условиях наблюдений после нескольких лет разработки. Если прибор подтвердит заявленные характеристики, то его конструкцию в дальнейшем смогут рассматривать для космических миссий по наблюдению Солнца с близких расстояний.