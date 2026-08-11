Не грузится сервис? Merilo поможет выяснить причину сбоя

Пользователи могут проверить, не связаны ли с массовым сбоем проблемы с доступом к банкам, магазинам и другим сервисам

В приложении Merilo by Vigo появился раздел «Сбои», который позволяет отслеживать проблемы в работе популярных онлайн-сервисов в разных странах. Пользователи могут проверить состояние банковских приложений, сервисов бронирования, интернет-магазинов и платформ для покупки билетов.

Новый раздел помогает определить причину неполадок с доступом к конкретному сервису. Если интернет-соединение пользователя работает нормально, а платформа недоступна у многих людей, проблема, вероятно, связана с самим сервисом. Данные формируются на основе технических измерений Merilo by Vigo, а не только сообщений пользователей.

По словам директора по продуктам Vigo и Merilo by Vigo Антона Прокопенко, новый раздел дополняет проверку доступности отдельных сервисов и позволяет сравнивать локальные результаты с общей ситуацией. Это должно помочь понять, носит ли сбой массовый характер или связан с конкретным подключением.

Merilo by Vigo также позволяет измерять скорость и другие параметры интернет-соединения, а также проверять доступность онлайн-сервисов. Изначально приложение вышло осенью 2025 года и доступно на Android и iOS.