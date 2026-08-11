Таким должен был быть смартфон Microsoft ещё до покупки Nokia. В Сети появились фото прототипа Surface Phone на Windows Phone 8.1

Более 10 лет назад на рынок мог выйти смартфон Microsoft Surface Phone на основе Windows Phone. Он не увидел свет, но зато сегодня мы увидели, как он выглядел.

В сеть попали фотографии прототипа родом из 2013 или 2014 года. Работает она на предрелизной сборке Windows Phone 8.1. Внутри неизвестная SoC Qualcomm, экран 720p, также можно видеть одинарную камеру и лаконичный дизайн.

Фото Windows Central

Разработка этой модели, вероятно, была приостановлена после того, как Microsoft приобрела Nokia в 2014 году. Чем закончилась эта история, мы прекрасно знаем.

После провала Windows Phone компания всё же попробовала себя на этом рынке ещё раз, выпустив складной двухэкранный Surface Duo, но этот проект провалился. Решится ли Microsoft когда-то ещё раз попробовать свои силы на рынке смартфонов, пока можно лишь гадать.