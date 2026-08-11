Дорожает не только «железо», но и Windows. Microsoft подняла цены на лицензии заметно существеннее, чем обычно

Компания Microsoft решила повысить показатели, на которые она обычно повышает лицензионные сборы на Windows для OEM-производителей.

Как сообщает ресурс UDN, компания и без того ежегодно повышает эти сборы, но обычно речь всего о нескольких процентах. Однако текущий этап повышения цен принёс рост на 7-10%, что заметно выше того, что было ранее.

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Недавно рост цен упоминала в своём блоге компания Framework, которая рассказала, что цены на новые ноутбуки Framework Laptop 13 Pro отражают предстоящее повышение цен на процессоры Intel Core Ultra Series 3, увеличение стоимости лицензий Windows и повышение цен на память, хранилище и другие компоненты.

Таким образом, на рынке ПК образовался ещё один фактор роста цен на устройства, что приведёт к ещё более значительным удорожаниям и без того заметно подорожавших систем.