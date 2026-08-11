Дорожает не только «железо», но и Windows. Microsoft подняла цены на лицензии заметно существеннее, чем обычно

Цены корректируют каждый год

Программное обеспечение

Компания Microsoft решила повысить показатели, на которые она обычно повышает лицензионные сборы на Windows для OEM-производителей.

Как сообщает ресурс UDN, компания и без того ежегодно повышает эти сборы, но обычно речь всего о нескольких процентах. Однако текущий этап повышения цен принёс рост на 7-10%, что заметно выше того, что было ранее.

Фото Videocardz

Недавно рост цен упоминала в своём блоге компания Framework, которая рассказала, что цены на новые ноутбуки Framework Laptop 13 Pro отражают предстоящее повышение цен на процессоры Intel Core Ultra Series 3, увеличение стоимости лицензий Windows и повышение цен на память, хранилище и другие компоненты.

Таким образом, на рынке ПК образовался ещё один фактор роста цен на устройства, что приведёт к ещё более значительным удорожаниям и без того заметно подорожавших систем.

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