Google, где хоть какая-то производительность? Pixel 11 Pro XL засветился в первом бенчмарке и показал себя хуже, чем Pixel 10 Pro XL

Похоже, грядущие смартфоны Google Pixel 11 снова не порадуют пользователей чистой производительностью. Модель Google Pixel 11 Pro XL появилась в базе Geekbench с достаточно удручающим, как для флагмана, результатом.

Смартфон набрал лишь 2112 и 5196 балла в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Мало того, что даже актуальные флагманы на Snapdragon и MediaTek в многопотоке набирают примерно вдвое больше, а уже в конце года появятся новые SoC, так ещё и результат Pixel 10 Pro XL в многопоточном режиме выше примерно на 10%.

Фото Geekbench

Остаётся уповать на то, что результат столь низкий из-за того, что это несерийный образец с нефинальным ПО, но, учитывая отношение Google к производительности SoC Tensor в целом, возможно, это действительно реальные показатели.

Напомним, новая линейка будет представлена уже завтра на фирменном мероприятии Google.