NASA пригласило Индию присоединиться к созданию постоянной базы у южного полюса Луны

Индийская ISRO может принять участие в программе Moon Base, которую США связывают с научными исследованиями и подготовкой пилотируемых экспедиций в дальний космос

NASA пригласило Индийскую организацию космических исследований (ISRO) присоединиться к программе Moon Base по созданию постоянного лунного форпоста в районе южного полюса Луны. Согласно совместному заявлению США и Индии, проект предполагает серию пилотируемых и автоматических миссий, которые должны обеспечить создание постоянной инфраструктуры для проживания, работы и проведения исследований.

NASA связывает программу с поиском новых научных открытий и подготовкой к будущим экспедициям в дальний космос. Приглашение ISRO стало одним из результатов 9-го заседания Совместной рабочей группы США и Индии по гражданскому космосу (CSJWG), которое прошло 5 и 6 августа в штаб-квартире ISRO в Бангалоре.

Стороны также договорились продолжить обсуждение обмена открытыми научными данными в рамках Artemis Accords — международных соглашений о принципах исследования и использования Луны и других небесных тел. Кроме того, США и Индия обсудили расширение сотрудничества в области космической науки и технологий для пилотируемых полётов после успешного запуска совместной миссии NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) в прошлом году.

Фото: ISRO

Переговоры проходят в рамках американско-индийской инициативы TRUST, запущенной в феврале 2025 года для сотрудничества в области критически важных и перспективных технологий, включая искусственный интеллект, полупроводники, квантовые технологии, биотехнологии, энергетику, оборону и космос. На встрече стороны также подтвердили приверженность рекомендациям Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) по долгосрочной устойчивости космической деятельности.