Крошечный мини-ПК с Ryzen 7, 24 ГБ ОЗУ и возможностью подключения внешней видеокарты. Представлен Aoostar MACO-L 7735U

Он уже поступил в продажу в Китае

Компания Aoostar представила мини-ПК MACO-L 7735U, стоимость которого в Китае начинается с 2699 юаней.

Компьютер получил восьмиядерный AMD Ryzen 7 7735U с 16 потоками и встроенной графикой Radeon 680M. Объем оперативной памяти составляет 24 ГБ LPDDR5.

Фото Aoostar/mydrivers

Для накопителей предусмотрены сразу три слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4х4. Корпус размерами 130 х 150 х 55 мм выполнен из алюминиевого сплава и изготовлен с использованием ЧПУ. На верхней панели разместили сканер отпечатков пальцев. За охлаждение отвечают две медные тепловые трубки и турбинный вентилятор, отводящие тепло не только от процессора, но и от памяти и накопителей.

Набор разъемов выглядит так: два USB-C со скоростью до 40 Гбит/с, два USB-A 10 Гбит/с, два USB-A 480 Мбит/с, два Ethernet 2,5 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и отдельный OCuLink 4i с PCIe Gen4. Последний позволяет подключать внешние высокоскоростные устройства и, в частности, внешнюю видеокарту.

