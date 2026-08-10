Прототип новейшего поезда на магнитной подушке уже разгоняется до 800 км/ч за 5,3 секунды

В Китае испытательный образец высокоскоростного магнитолевитационного поезда массой 1110 кг разогнали с 0 до 800 км/ч всего за 5,3 секунды.

Испытания прошли на километровой линии в лаборатории высокоскоростных железных дорог Восточного озера в провинции Хубэй. После достижения максимальной скорости аппарат смог начать плавное торможение уже примерно через 200 метров, а точность его позиционирования на высокой скорости достигает миллиметрового уровня.

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Это уже третий рекорд, установленный менее чем за полгода. В июне 2025 года во время первых публичных испытаний тестовый аппарат достиг 650 км/ч, а уже в июле скорость увеличили до 700 км/ч. Новый результат в 800 км/ч стал очередным мировым достижением для магнитолевитационных поездов такого класса на короткой испытательной дистанции.

При этом речь пока идет исключительно о лабораторной технологии. Испытываемый аппарат не предназначен для перевозки пассажиров, а рекордная скорость достигнута на специальной тестовой трассе. Перед возможным созданием коммерческой линии предстоит решить множество инженерных задач, включая безопасность, долговечность оборудования и управление поездом на экстремальных скоростях.

