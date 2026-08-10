Zeekr раскрыла причину возгорания 7X: автомобиль ранее получил серьезные повреждения и не прошёл проверку в официальном сервисе

Автомобиль находился рядом с зарядной станцией, однако не был подключен к ней

Компания Zeekr прокомментировала пожар электрического кроссовера 7X, произошедший 9 августа в китайском городе Нинбо.

Автомобиль находился рядом с зарядной станцией, однако не был подключен к ней. На видео видно, как машина внезапно начинает дымиться, после чего раздаются хлопки и из нижней части кузова появляются искры и пламя. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь, никто не пострадал.

Кадр из видео

Согласно предварительным результатам расследования Zeekr, автомобиль ранее попал в серьезное ДТП. При этом после аварии он не проходил осмотр и ремонт в официальном сервисном центре производителя. Считается, что именно повреждения, полученные в результате столкновения, послужили причиной.

Zeekr напомнила владельцам, что после серьезного ДТП необходимо обязательно проверять силовую установку, высоковольтную систему и кузов автомобиля. Компания также рекомендует покупателям подержанных электромобилей проверять историю аварий и ремонта, а также отдельно оценивать состояние батареи и высоковольтных компонентов.

Zeekr 7X продается не только в Китае, но и на зарубежных рынках, включая Европу и страны Центральной Азии. В 2025 году модель получила пять звезд Euro NCAP.

