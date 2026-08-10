Впервые в истории доля камер, способных вести наблюдение без Wi-Fi и электропитания, превысила 50% в Китае

Половина уличного видеонаблюдения в Китае уже работает без Wi-Fi

Компания Runto Technology подвела итоги рынка потребительских камер видеонаблюдения в Китае за первое полугодие 2026 года.

Несмотря на общее снижение продаж камер на 8,9%, сегмент уличных 4G-устройств продолжил расти. Их доля на традиционных площадках электронной коммерции достигла 50,1%, впервые превысив половину рынка. Годом ранее показатель составлял 35,7%.

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Главное преимущество таких камер — независимость от домашнего интернета. Устройство со встроенной SIM-картой можно установить там, где нет широкополосной сети: на даче, стройплощадке, в саду, у пруда или в загородном магазине. А версии с солнечной панелью не требуют постоянного подключения к электросети. По оценкам производителей, установка такой камеры на столбе занимает чуть больше 10 минут и не требует прокладки кабелей.

Китайские бренды активно развивают направление. Xiaomi в марте представила первую собственную уличную 4G-камеру, а Hikvision расширила линейку подобных устройств. При этом производители конкурируют уже не только разрешением: в камеры среднего класса добавляют ИИ-распознавание людей, улучшенное ночное видение и многокамерную панорамную съемку.