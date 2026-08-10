Lenovo готовит серийный ноутбук с разворачивающимся экраном. Сейчас устройство называется Project Swan

Компания готовится представить серийную модель ноутбука с разворачивающимся в горизонтальной плоскости экраном. Модель пока что носит имя Project Swan, но новинка точно будет относиться к семейству ThinkBook.

Фото Windows Latest

Концепт компания уже показывала в начале года, а теперь нас ждёт серийное устройство. Технических подробностей пока нет, при этом, судя по изображениям, экран Project Swan не будет разворачиваться до соотношения сторон 21:9 или 21:10, а ограничится чем-то посередине между ним и 16:9/16:10.

Фото Windows Latest

Фото Windows Latest

Также, судя по изображениям, изначально сам дисплей будет меньше, чем у 16-дюймового концепта. Тонкий корпус намекает на то, что компонентов с очень высокой производительностью ожидать не стоит. Концепт, напомним, формально относился к игровой линейке Legion. Вполне вероятно, что серийная новинка будет опираться на процессоры Intel Panther Lake.